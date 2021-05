Pinerolo vince, ma la Conad Olimpia Teodora lotta fino alla fine e chiude la stagione a testa alta

Non molla fino all’ultimo punto, ma alla fine deve cedere, la Conad Olimpia Teodora, che termina a testa altissima la propria emozionante stagione in Gara 2 di semifinale playoff. È Pinerolo a vincere per 3-1 in rimonta, dopo che Ravenna era partita forte vincendo il primo set. Le Leonesse ci provano fino alla fine cancellando sei match point nel quarto set, dove risalgono dal 24-20 avversario, lasciando la vittoria alle avversarie solo ai vantaggi.

La partita

Al fischio d’inizio Coach Simone Bendandi sceglie il sestetto con Morello, Piva, Assirelli, Torcolacci, Grigolo, Fricano e Rocchi libero.

La Conad parte bene nel primo con il muro di Piva che vale il primo break sul 2-4. Pinerolo resta agganciata e pareggia a quota 9, ma l’ace di Fricano e il muro di Morello lanciano la fuga ospite (9-12), che si concretizza con due ace di Guasti per il 10-15. Ravenna allunga fino al 12-19, poi contiene il rientro delle padrone di casa nel finale. Il muro si Assirelli vale il 18-24 e il primo set è romagnolo per 19-25.

Pinerolo reagisce in apertura di secondo parziale (2-0) e, dopo il momentaneo 2-3 firmato la muro di Fricano, scappa fino all’8-4, costringendo Bendandi al timeout. Il muro di Torcolacci per l’11-9 riporta a contatto Ravenna, ma due ace di Zago portano le padrone di casa sul 14-9. Le piemontesi toccano il 18-12 con il muro di Fiesoli, ma la Conad non molla e torna sotto con Piva, che a muro realizza il 19-18. La risposta di Akrari vale il 22-18 e nel finale Pinerolo chiude il per 25-20.

Le padrone di casa partono fortissimo nel terzo, dove volano subito 9-3. Ravenna resta a galla sul 9-6, ma non riesce a ricucire lo strappo, che si allarga nella parte centrale della frazione fino al 18-11. Tre punti consecutivi di Fricano riaccendolo le speranze sul 23-19, poi Grigolo annulla due point (24-21), ma Pinerolo porta a casa il parziale per 25-21.

L’avvio del quarto assomiglia sinistramente al precedente, con le piemontesi che si portano subito 4-1 e allungano fino al 12-7. Piva suona la carica e la Conad non molla tornando sotto sul 12-11, ma Pinerolo scappa di nuovo con l’ace di Akrari che vale il 17-12. Torcolacci e Fricano tengono vive le speranze ravennati, ma le ospiti non riescono a trovare il pareggio. Pinerolo si porta 24-20, ma le Leonesse non ne vogliono sapere di veder terminare la stagione. Quattro punti in fila di Piva impattano il a quota 24, poi la Conad annulla altri due match point, ma alla fine è Bussoli a mettere a terra il pallone che chiude la serie (28-26).

Il post-partita

“Le ragazze hanno lottato fino alla fine e questa è la cosa più bella – commenta a caldo Coach Simone Bendandi –. Hanno combattuto e sono rimaste unite anche nei momenti non facili. Usciamo da questi playoff a testa altissima e voglio ringraziare le ragazze per la pazienza che hanno avuto e per il percorso che hanno fatto. Per quanto riguarda la partita Pinerolo ha giocato davvero molto bene, facendo pochi errori e dimostrandosi cinica nei punti più importanti. Noi nell’ultimo abbiamo dato una bella prova di orgoglio facendo un recupero incredibile, peccato per qualche situazione che non ci ha permesso di arrivare a giocarci il tie break. È stata una stagione lunghissima con un finale meritato e di grande rilievo per noi, perché abbiamo tutti assieme portato Ravenna ad essere protagonista fino alle semifinali playoff, dopo un’annata particolare. Adesso è difficile pensarci perché siamo feriti, ma è stato un successo per noi poter arrivare a giocare delle partite del genere. Complimenti a tutti noi perché abbiamo fatto un’esperienza grandiosa, dimostrando che a Ravenna ci sono le potenzialità per lavorare bene e dei valori su cui puntare per fare sempre meglio. L’anno scorso abbiamo acceso il fuoco e l’abbiamo alimentato e mantenuto ancor più vivo quest’anno”.

Il tabellino

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Conad Olimpia Teodora Ravenna 3-1 (19-25, 25-20, 25-21, 28-26)

Pinerolo: Bussoli 4, Boldini 7, Zago 20, Fiesoli 13, Gray 1, Akrari 17, Fiori (L); Nuccio 1, Buffo. N.e.: Casalis, Guelli (L), Allasia, Zamboni, Pecorari. All.: Michele Marchiaro. Ass.: Alberto Naddeo.

Muri 17, ace 3, battute sbagliate 7, errori ricez. 3, ricez. pos 46%, ricez. perf 9%, errori attacco 7, attacco 33%.

Ravenna: Morello 1, Piva 24, Assirelli 8, Torcolacci 15, Grigolo 7, Fricano 18, Rocchi (L); Poggi, Bernabè, Guidi, Guasti 4, Kavalenka, Giovanna. N.e.: Monaco. All.: Simone Bendandi. Ass.: Dominico Speck.

Muri 13, ace 3, battute sbagliate 17, errori ricez. 3, ricez. pos 44%, ricez. perf 12%, errori attacco 10, attacco 42%.

Arbitri: Paolo Scotti e Piera Usai.