Faenza. Ottima sesta posizione per AlphaTauri e Gasly al GP di Monaco

Il team AlphaTauri – Honda esce a testa alta dal GP di Monaco grazie all’ottima prova di capitan Pierre Gasly, sesto in qualifica e giunto nella medesima posizione al traguardo dopo una corsa memorabile. Il francese di Rouen, a proprio agio nel primo stint di gara, ha faticato con le gomme dure dopo la sosta ai box ma, ciò nonostante, ha incantato il pubblico tenendo a bada piloti d’alto calibro tra cui il sette volte Campione del Mondo Lewis Hamilton. L’ex pilota Red Bull è in realtà scattato dalla quinta piazza in griglia a causa del ritiro di Charles Leclerc (Ferrari) prima della partenza.

Prestazione deludente, invece, per il compagno di squadra di Gasly Yuki Tsunoda, sedicesimo in qualifica e non in grado di recuperare in gara. Mentre per Pierre e per il team faentino si è trattato della miglior prestazione stagionale, il giapponese (al debutto sulle stradine del Principato) continua il suo trend negativo che sta sollevando parecchi dubbi sulla sua futura permanenza in Formula Uno.

“Pierre ha iniziato la gara dalla sesta posizione realizzando una buona partenza e ha difeso bene contro Hamilton gestendo le gomme in modo molto professionale” -commenta il team boss Franz Tost riferendosi alla gara di Gasly- “Abbiamo chiamato Pierre per il pit-stop con gomme dure e siamo molto soddisfatti di come abbia difeso su Hamilton, nonostante difficoltà. Per quanto riguarda Yuki, non ha mai gareggiato a Monaco in nessun’altra categoria e quella del Principato non è certo una pista facile con la quale cimentarsi per la prima volta al volante di una F1”.