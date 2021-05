Giacomo Gualdi dell’Edera Boxing Gym Ravenna vince sul ring di Fano 

Anche questo fine settimana l’Edera Boxing Gym Ravenna ha conquistato una vittoria. Sul ring dell’Audax di Fano, domenica 23 maggio, Giacomo Gualdi, 16 anni compiuti proprio nella stessa giornata, ha incrociato i guanti con Omid Fadabharahan.

Nella prima ripresa Omid è partito alla carica e ha trovato subito la distanza giusta. Nella seconda ripresa è stato Gualdi a trovare la sua misura e ad iniziare a lavorare bene dalla media distanza.

Alla terza ripresa Gualdi ha aumentato il ritmo, colpo su colpo, senza lasciare spazi al suo avversario. Gli ultimi 30 secondi sono stati decisivi per il 16enne che non ha smesso di colpire fino al suono della campana. I cartellini parlano chiaro: 2 a 1 per Gualdi.

Il suo maestro Gesualdo Dinaro ha commentato: “Giacomo oggi compie 16 anni e non non poteva ricevere regalo più bello di una vittoria. Giacomo è un ragazzo

molto determinato si allena da circa 1 anno e mezzo nella mia palestra e ha disputato già 8 combattimenti. Sono molto orgoglioso di avere un ragazzo così nella mia palestra è un esempio per tutti i ragazzi della sua età, dedica tempo allo sport e allo stesso tempo studia e va bene a scuola”.