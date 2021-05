L’offerta speciale di Edera Boxing Gym Ravenna: 2 mesi gratis per medici e infermieri, e un grazie per l’impegno contro il Covid

Attività sportiva gratuita per gli operatori sanitari del territorio. Questa la lodevole iniziativa realizzata dall’Edera Boxing Gym Ravenna a partire da lunedì 24 maggio, data ufficiale di riapertura delle palestre, sino al 15 giugno. “Durante questi lunghi mesi – spiega il maestro Dinaro Gesualdo – il nostro pensiero è andato spesso a loro, questo è un modo per dire grazie a tutte quelle persone e professionisti che sono stati messi a dura prova dalla pandemia. La struttura sportiva aprirà così le porte dei propri servizi a medici, infermieri, operatori sanitari, gratuitamente per due mesi. Un gesto importante per ringraziare tutte quelle persone che in questo difficile anno non si sono mai fermate facendo turni estenuanti, sono stati vicini ai nostri cari, hanno visto e vissuto storie forti.”

“Vogliamo dire a tutti loro grazie per la vita, per tutto ciò che è stato e che purtroppo ancora dovrà essere fatto – dice il presidente della palestra Dinaro Salvatore – hanno accompagnato tantissime storie con una umanità e sensibilità bellissime. Pensiamo altresì che per loro non sia stato facile e che le attività e le iniziative del nostro centro potranno essere utili per scaricare lo stress accumulato e ritrovare un benessere fisico e mentale che ogni persona ha il diritto di godere”. Quello delle palestre è uno dei settori messi maggiormente a dura prova dalle tante chiusure e restrizioni di questi mesi, ma adesso è pronto a ripartire.

“Il movimento aumenta le nostre difese immunitarie, riduce lo stress sviluppando endorfine – prosegue Dinaro Gesualdo – allenarsi in compagnia mette di buon umore e soprattutto l’essere seguiti da personale preparato e competente aiuta a raggiungere in maniera corretta gli obiettivi prefissati con un’analisi della persona e lo sviluppo del migliore allenamento”. Per ricevere tutte le informazioni ed usufruire dell’iniziativa basta mandare un messaggio al numero 328.2694885 oppure contattare il team della palestra tramite la pagina Facebook o profilo Instagram.