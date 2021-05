Beach volley. Dal 30 maggio circuito di tornei estivi tra le spiagge dei lidi ravennati

Dieci tornei, due eventi speciali, il Master finale e un’attività che occuperà tutti i mesi estivi, partendo già dal 30 maggio. La collaborazione e la messa in rete delle tre principali società ravennati specializzate nel beach volley – Orbite Asd, Beach Volley League e Power Beach – ha prodotto il primo circuito dei tornei estivi che, partendo il prossimo 30 maggio dai bagni Waikiki di Punta Marina e Quevida di Porto Corsini, approderà al Master finale del 12 settembre sempre sui campi allestiti al Waikiki e al Quevida, garantendo tredici appuntamenti agonistici che vedranno protagonisti i migliori interpreti della disciplina non solo ravennati.

Ogni tappa del circuito prevede un vincitore e una premiazione per ogni categoria (Maschile, Femminile, Misto) delle prime 3 coppie classificate del tabellone Gold e della prima coppia classificata del tabellone Silver. Ad ogni tappa verrà assegnato un punteggio individuale sulla base della posizione guadagnata nella tappa stessa. Alla fine del circuito ci sarà un montepremi del valore di 1.000 euro per le prime 6 atlete e per i primi 6 atleti classificati.

Il circuito è riservato a tesserati Fipav. Le iscrizioni sono già aperte.

Per iscrizioni e informazioni: http://www.allaroundvolley.com/beachvolley.html

Patrick 339 4359320

Lorenzo 342 5972773

Queste le date:

30 maggio: Bagni Waikiki e Que Vida

12 giugno: Bagno Coco loco (solo torneo misto)

20 giugno: Bagno Obelix

27 giugno: Bagno Tiki 26 a Rimini

11 luglio: Bagno Coco loco (solo torneo misto)

18 luglio: Bagno Obelix

25 luglio: Bagno Waikiki

31 luglio e 1 agosto: Bagno Marinabay (due eventi speciali per le tre categorie)

8 agosto: Bagno Tiki 26 a Rimini

22 agosto: Bagno Coco loco (solo torneo misto)

29 agosto: Bagno Obelix

12 settembre: Bagni Waikiki e Que Vida (finali)