Campionato Italiano 100 km: la diretta TV su Sport2u.tv – HOKA ONE ONE totalizza oltre 600mila visualizzazioni totali

La Special Edition del Campionato Italiano 100 km FIDAL assoluti e master disputata sabato 22 maggio 2021 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è stato un autentico successo. Merito va all’organizzazione dell’Asd 100 km del Passatore, ai tanti atleti che si sono misurati lealmente e con grande spirito competitivo sul tracciato e all’innovativo progetto di diretta-social prodotto da Sport2u.tv, la web TV di OAsport.it, su idea dello sponsor tecnico della gara HOKA ONE ONE.

Un progetto di comunicazione e trasmissione senza precedenti in Italia per quanto concerne eventi podistici. Gli appassionati hanno potuto seguire l’intero svolgimento della gara, dalla partenza fino alle premiazioni finali, usufruendo durante le 9 ore di diretta di approfondimenti tecnici e commenti di ospiti dal “salotto” allestito nei box dell’autodromo e condotto da Daniele Menarini. Ai microfoni si sono alternati ospiti del calibro, tra gli altri, dell’Olimpionico di Sci Nordico Federico Pellegrino, l’ultra-trailer Franco Collé, la campionessa italiana in carica di trail Giuditta Turini. Il preparatore atletico Fulvio Massini ha commentato le varie fasi della competizione, coadiuvato dalla cronaca dello speaker Danny Frisoni. I creatori di RunLovers, Sandro Siviero e Martino Pietropoli, hanno condotto uno spazio di intrattenimento nello stile informale e coinvolgente tipico della loro community.

Stando ai dati rilevati in merito alla diretta dedicata al Campionato su Sport2u.tv, web tv di OA Sport, si è totalizzato ben 632.754mila visualizzazioni nella giornata di sabato e questo solo tra le 9,45 e le 19,30, orari appunto della diretta. Un risultato straordinario al quale si aggiunge la considerevole interazione sui social ufficiali @100kmpassatore su Facebook, Instagram e Twitter, con oltre 110.000 persone raggiunte e migliaia di interazioni e condivisioni.

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale della manifestazione:

http://www.100kmdelpassatore.it/