Circolo Nautico Cervia. Eletto il nuovo consiglio direttivo, che resterà in carica fino al 2024

Si sono svolte domenica scorsa le elezioni del nuovo consiglio direttivo del Circolo Nautico di Cervia, che resterà in carica per il prossimo quadriennio. Si è trattato di un appuntamento molto sentito e partecipato: fra voti in presenza e deleghe, hanno votato più di 220 soci, oltre il 70% degli aventi diritto.

Al termine dello spoglio, ecco la composizione del nuovo Consiglio Direttivo: rispetto al consiglio uscente, sono stati confermati consiglieri Sergio Savelli, Massimo Frigerio, Elena Giunti, GianAlberto “Ciccio” Palmieri, Gian Piero Casadei e Massimo Matteucci; a loro si aggiungono tre consiglieri nuovi: Tullio Cottignoli, Romeo “Dino” Focaccia e Cristiano “Kikko” Fontana, che prendono il posto di Emilio Sartini, Stefano Puzzarini e Gianfranco Bettancini (che non si sono ricandidati).

Nel corso della prossima riunione, i consiglieri decideranno al loro interno la suddivisione delle varie cariche sociali; Sergio Savelli sarà comunque confermato presidente, avendo ottenuto, tra l’altro, il maggior numero di voti.

Oltre al Consiglio Direttivo, nel corso dell’assemblea sono stati anche eletti i nuovi Probiviri (Franco Lombardi presidente, Giacomo Zambelli e Danilo Arenella) e il collegio dei revisori (composto da Alberto Errani presidente, Aurelio Casamenti e Stefano Selleri.