Faenza. “La solidarietà corre veloce”, raccolti oltre 8mila euro

L’associazione Insieme a Te, fondata nel 2017 da Debora Donati dopo la malattia che aveva colpito il marito, Dario Alvisi, colpito dalla Sla, è nata per offrire la possibilità a persone affette da gravi patologie invalidanti e non autosufficienti di trascorrere un periodo al mare. Dal 2018 l’associazione gestisce uno stabilimento nato in una parte di arenile pubblico che il Comune di Ravenna ha concesso a Punta Marina dove si alternano decine di ospiti con le loro famiglie che possono così avere sollievo nel corso della loro condizione. Quest’anno l’intenzione di Debora era di poter acquistare un nuovo gazebo dove poter raddoppiare l’ospitalità degli utenti della spiaggia. L’obiettivo è di raccogliere circa 27mila euro, il costo dell’attrezzatura necessaria spesa che si aggiunge alle tante altre voci per allestire la spiaggia per la stagione estiva. Per questo motivo ‘Insieme a Te’ ha messo in campo alcune iniziative per raccogliere fondi.

La prima, ‘Tri for Three’, si è svolta domenica 16 maggio. Eleonora Fiori (3.800 metri di nuoto), Emily Tassinari (maratona 42 Km) e Margherita Fiuzzi (180 Km di bici) si sono divise una distanza Iroman; le donazioni raccolte sono state di 2.352 euro.

Seconda iniziativa la ‘100Km insieme a Te’. Due ragazzi, Laura Spada e Samuele Battelli, indossando la maglia dell’associazione hanno percorso la loro 100Km di solidarietà, nel tracciato originale da Firenze a Faenza, chiudendola in circa 13 ore. A loro si è aggiunto il volontario faentino Martino Marzari, che ha partecipato alla Special Edition, organizzata sul circuito di Imola, che si è aggiudicato la quinta piazza. Le donazioni, che potevano essere effettuate sul sito dell’associazione (www.insiemeate.org) hanno superato le 6mila euro da aggiungere a quelle della ‘Tri for Three’.

“Come tengo sempre a sottolineare -dice la presidente dell’associazione Insieme a Te, Debora Donati- la solidarietà corre fortissimo. È per questo che vorrei ringraziare di cuore questi gesti sportivi in favore della nostra opera e tutti quelli che hanno donato”.