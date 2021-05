Tutto in una notte. La Rekico vuole la semifinale

Quaranta minuti di fuoco attendono la Rekico, di scena domani 26 maggio alle 19 in casa della Vaporart Bernareggio nella quinta e decisiva partita di un quarto di finale play off davvero equilibrato. In palio ci sarà la semifinale contro Livorno che ha superato 3-1 Pavia. La partita, come tutte quelle dei play off, sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass, il canale a pagamento della Lega Nazionale Pallacanestro.

“È la classica gara da dentro o fuori – spiega il pivot Giacomo Filippini – e per affrontarla al meglio dovremo rispettare il piano partita ed essere ancora più determinati di quanto lo siamo stati nelle prime quattro gare. Ormai conosciamo bene gli avversari e sono certo che prepareranno nuovi accorgimenti tattici per metterci in difficoltà e noi dovremo essere pronti e determinati per quaranta minuti.

“Sappiamo che sarà una partita difficile su un campo piccolo che è sempre stato un punto di forza di Bernareggio e quindi dovremo dare il massimo per vincere, difendendo con grande intensità, perché questo è uno dei nostri punti di forza come si è visto nelle ultime due gare. Arriviamo a questa sfida decisiva in ottime condizioni e con il morale alto e non vediamo l’ora di scendere in campo – prosegue Filippini -. La svolta della serie è arrivata nell’intervallo di gara 2 quando abbiamo avuto la scossa d’orgoglio che ci ha poi permesso di recuperare un pesante passivo pur non vincendo la partita, ma quella scintilla ci ha dato lo sprint per le due gare vinte al PalaCattani”.