Ravenna Women riceve il riconoscimento Scuola Calcio Elite

Di seguito le parole del Responsabile Tecnico del Settore Giovanile Massimo RICCI che ha permesso, dopo solo un anno di lavoro c/o il Club giallorosso, di raggiungere il riconoscimento di Scuola Calcio Elite:

“Quando raggiungi un obiettivo, è sempre importante la condivisione con tutti quelli che hanno partecipato ad una idea che diventa realtà. A Giugno scorso, insieme allo staff dirigenziale e tecnico, condividemmo l’importanza di avere un settore giovanile di solo calcio femminile e di lavorare per diventare Società Élite. Oltre ad un obiettivo tecnico la volontà fu quella di introdurre un supporto concreto alla crescita delle nostre atlete. Nonostante il periodo in cui le scuole non hanno permesso la promozione dell’attività sportiva (causa COVID), siamo comunque riusciti ad aumentare le iscrizioni nella SS2019-2020.

Oltre ai nostri tecnici e collaboratori, l’aver avuto al nostro fianco Federazione, Settore Giovanile Scolastico assieme all’Attività di Sviluppo Territoriale, ha fatto crescere qualificare e maturare tutto il nostro ambiente. Un Team di varie figure specifiche professionali quali psicologhi, allenatori e preparatori atletici hanno permesso alle nostre atlete di migliorare e crescere.

Essere Scuola Calcio Élite è un punto di partenza per creare un’opportunità per le nostre atlete, per valorizzare il nostro territorio, e per creare le nuove Leonesse di domani.”