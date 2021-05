Il Faenza calcio riparte dai giovani. Finalmente le partite per ritornare ad assaporare il piacere di giocare a calcio

Dopo uno stop agonistico di sette mesi, la Figc Settore Giovanile e Scolastico Nazionale dà il via libera a una serie di campionati brevi di ripartenza. Così il Faenza calcio mette in campo le sue squadre.

Nel torneo Nazionale Under 13 Fair Play Élite, la formazione biancoazzurra di mister Pietro Errani sarà impegnato nel girone N con Virtus Faenza, Bakia e Pianta. Match il 30 maggio, 2 e 6 giugno per definire chi si qualificherà alla fase provinciale nel mese di giugno, mentre quella regionale sarà a settembre-ottobre.

Il torneo della ripartenza coinvolgerà anche i biancoazzurri under 14 nati nell’anno 2007 di mister Fabio Montevecchi, gli under 15 (2006) guidati da Alessandro Fabbri, under 16 (2005) di Matteo Negrini, e gli under 17 (2004) allenati da Andrea Fabbri.

Tutte le gare dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile emanate dalla FIGC, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

A luglio dovrebbero poi tornare gli Open camp con gli staff tecnici e la programmazione allenamenti della prossima stagione 21/22, quella, si spera, della definitiva ripresa.