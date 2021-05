La serie playoff con Tortona si sposta a Ravenna. C’è attesa per gara3 al PalaCosta

OraSì Ravenna e Bertram Tortona tornano in campo domani sera al Pala Costa (ore 18.30, diretta su LNP Pass) per gara3 dei quarti di finale playoff. La serie è sull’1-1 dopo il successo dei piemontesi in gara1 e quello dei giallorossi in gara2, al termine di una gara terminata dopo due tempi supplementari.

Queste le parole della vigilia di coach Massimo Cancellieri e di Marco Venuto: “Per vincere una partita intensa come gara2 la squadra ha speso energie fisiche e mentali al di sopra delle proprie possibilità – commenta il tecnico giallorosso – Ora non dobbiamo valutare quante energie abbiamo ma usarle tutte e, quando necessario, trovarne delle altre. Questo è l’unico modo per affrontare la serie, l’energia à la chiave di tutto. Non sarà facile, però stiamo facendo i playoff e questo vuol dire che tra tante squadre noi abbiamo meritato di essere qui e se vogliamo rimanerci e combattere per un posto di elite, dobbiamo essere giocatori di elite. E quindi non valutiamo quanti canestri facciamo ma, come ci ha insegnato la partita scorsa, il livello di intensità che riusciamo a esprimere per quaranta minuti. Questo è quello che faremo domani e che dovremo fare fare in tutte le partite che restano per essere competitivi”.

“Abbiamo giocato due buone partite, nella seconda siamo riusciti a metterla sull’orgoglio, il tatticismo, l’intensità e in questo modo siamo rientrati pienamente nella serie – aggiunge Marco Venuto – Una serie che sarà lunga e verrà decisa dai dettagli, per cui ogni pallone sarà fondamentale.

Nei playoff è importante che tutti riescano a dare qualcosa, lo abbiamo visto in gara2, dove ognuno di noi ha fatto la propria parte, dai giocatori più esperti a quelli più giovani. Abbiamo lavorato tutto l’anno per arrivare a questo appuntamento con le energie giuste e abbiamo dimostrato di poter reggere questo tipo di partite. Lo staff ha lavorato bene e siamo pronti per il proseguimento della serie”.

Alberto Chiumenti premiato come MVP da De Stefani Mercedes Benz

Prima della partita verrà premiato Alberto Chiumenti, vincitore del premio MVP assegnato dal pubblico sui social e targato De Stefani, concessionaria Mercedes Benz per Ravenna e provincia. Il capitano giallorosso riceverà il premio da Luca Barbera, Amministratore Delegato di De Stefani Spa, partner del Basket Ravenna. Chiumenti è stato il giocatore più votato nella stagione 2020/21 collezionando per 7 volte il premio di MVP di giornata e ricevendo 16 segnalazioni complessive. Sono stati oltre tremila i voti espressi nelle 32 gare di campionato, a conferma del crescente coinvolgimento dell’iniziativa, giunta quest’anno alla terza edizione.

Media – La gara sarà tramessa in diretta streaming sulla piattaforma LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp)