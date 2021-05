Pietro Briganti e Riccardo Bogdan Pastrav ultimi vincitori del torneo giovanile del Circolo Tennis Cervia

Pietro Briganti e Riccardo Bogdan Pastrav sono gli ultimi due vincitori del torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tennis Cervia, finalizzato alla qualificazione ai campionati italiani.

Nell’Under 12 maschile in finale Riccardo Bogdan Pastrav (Max Tennis Time Bologna), già vincitore del tabellone Under 10, e Francesco Muratori (Ct Rimini). Ha vinto il titolo il giocatore emiliano per 6-3, 6-7, 10-7.

Under 12 maschile, quarti: Francesco Muratori (n.3)-Lorenzo Neri 6-2, 6-1, Enea Vinetti-Beniamino Savini (n.2) 6-2, 5-7, 10-2. Semifinali: Riccardo Bogdan Pastrav-Andrea Fiocchi (n.4) 3-6, 6-2, 10-6, Muratori-Vinetti 6-2, 6-1.

Nell’Under 14 maschile successo di Pietro Briganti su Massimiliano Savarino nel derby tra due giocatori del Ct Zavaglia, entrambi allievi della Ravenna Tennis Academy. Nel match-clou Briganti si è imposto per 6-1, 2-6, 10-8 al termine di un match molto equilibrato. Semifinali: Massimiliano Savarino (n.2)-Tommaso Filippi 7-5, 3-6, 10-7, Briganti (n.1)-Alessandro Fiocchi (n.4) 6-0, 6-3.