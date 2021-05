Trofeo dei 2 leoni di teqball al Bagno Obelix di Marina di Ravenna il 19 e 20 giugno

Il teqball è uno sport che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede sia in Italia che nel resto del mondo. Nella riviera romagnola è particolarmente diffusa la variante “freestyle” ovvero su sabbia, dove il gioco è più dinamico e spettacolare. È uno sport che si gioca con la palla su un tavolo curvo, e che combina i fondamentali del calcio e del tennis da tavolo.

La A.S.D. Pelota Loca organizza tornei di teqball freestyle già da qualche anno al Bagno Obelix di Marina di Ravenna, che può considerarsi il centro principale del Teqball nella zona di Ravenna. Quest’anno in collaborazione con la Beach Circus A.S.D. la Pelota Loca organizza una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale – il 19 e 20 giugno – a cui parteciperanno coppie provenienti da tutta Italia (Roma, Firenze, ecc).

Il nome del torneo “Trofeo dei due leoni” è un chiaro riferimento alla città di Ravenna, sempre all’avanguardia per quanto riguarda gli sport da spiaggia.

“Siamo i primi in zona ad aver organizzato tornei di Teqball, grazie anche alla disponibilità del Bagno Obelix. Abbiamo tanti progetti per il futuro per quanto riguarda il Teqball, che presto sveleremo!” dichiara Filippo Dall’Agata.

Per info: 333 5307217 (Filippo) / Mail: asdpelotaloca@gmail.com / Instagram: asd_pelota_loca

2° SUMMER CAMP MULTISPORT PELOTA LOCA

Per il secondo anno consecutivo la ASD Pelota Loca organizza un centro estivo per bambini e bambine dai 6-13 anni al Bagno Obelix di Marina di Ravenna. Un’opportunità per i bambini di fare sport e divertirsi dopo un periodo di difficoltà. Il centro estivo inizierà il 7 Giugno e terminerà il 30 Luglio. L’iniziativa aderisce al progetto Oasi 31 promosso dal Comune di Ravenna e al progetto conciliazione vita – lavoro per i sostegni alle famiglie. Per info e costi: 333 5307217 (Filippo).