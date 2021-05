Asd Real Fusignano 2009, Riccardo Minguzzi alla guida tecnica della prima squadra

La Società Asd Real Fusignano è lieta di ufficializzare che l’allenatore della prima squadra sarà Riccardo Minguzzi. Alfonsinese doc, 38 anni, Laurea specialistica in scienze motorie indirizzo tecnico sportivo, allenatore UEFA B e MASTER di primo livello come allenatore del settore giovanile.

Prima di iniziare la carriera di allenatore, mister Minguzzi, aveva intrapreso la carriera calcistica, purtroppo interrotta da un grave infortunio. Ma partiamo dall’inizio: esordisce nel settore giovanile dell’Alfonsine, in questo periodo gli si presenta l’opportunità di andare sul treno dei professionisti nella beretti del Castel San Pietro Terme, ma non si concretizza e prosegue ad Alfonsine, prosegue le esperienze a Fosso Ghiaia, Reno Sant’Alberto, Fornace Zarattini e infine Santerno.

Come allenatore, grazie ai suoi studi universitari, inizia nella primavera del Modena come collaboratore tecnico, ruolo che lo vede anche in seguito nella Berretti della Reggiana. Allena per due anni gli allievi del Ravenna calcio e successivamente, in cerca di nuove esperienze, approda alla juniores regionale del Cotignola.

Il Ds Martini: “conosco Riccardo da 20 anni e rispecchia ciò che cercavamo: una persona carismatica con entusiasmo, seria, che ama lavorare con una squadra giovane. Come Società abbiamo deciso di puntare su di lui perché convinti che il suo metodo tecnico e le sue capacità comunicative siano quelle giuste per sposare un progetto ambizioso e di prospettiva che si sta creando.”

Il Mister è molto contento dell’opportunità che la Società gli ha presentato: “considero l’ambiente del Real Fusignano un ambiente che rispecchia il modo in cui io vedo e vivo il calcio. È forte l’obiettivo di formare un gruppo di calciatori affiatati tra loro, altamente ambiziosi come squadra, alla ricerca di crescita personale pronti a raccogliere i frutti dei sacrifici fatti durante l’anno calcistico.”