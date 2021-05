Pioggia di medaglie per Edera Ravenna alla gara regionale individuale silver LD

Si è svolta sabato 29 a Ferrara la Gara regionale individuale silver LD di ginnastica artistica. L’Edera Ravenna ha partecipato con 5 ginnaste, conquistando ben 4 podi .

Categoria Junior 2: argento per Matilde Castellari;

Categoria Junior 1: bronzo per Greta Venturi;

Categoria Allieve 4: argento per Sofia Barbetta e bronzo per Alice Lapenta;

Caegoria allieva 3: quarto posto per Balducci Laura Long.

Tanta soddisfazione per la tecnica Andrini Simona che già da oggi tornerà in palestra per continuare a preparare queste giovani atlete, che dovranno affrontare la fase nazionale che si svolgerà a Rimini dal 17 al 28 giugno.