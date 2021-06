Centro Sub Nuoto Faenza: la prima squadra di pallanuoto vince ancora

Quattro vittorie in quattro gare e la prima squadra di pallanuoto del Centro Sub Nuoto Club 2000 comincia a prenderci gusto. Teatro dei due successi nel campionato di Promozione è stata la piscina di Via Marozza del centro natatorio comunale di Faenza: venerdì sera i manfredi hanno battuto la Polisportiva Riccione per 7 a 6, “improvvisandosi” padroni di casa in quanto gli Adriatici che avrebbero dovuto giocare in casa sabato si sono ritrovati lo Stadio del Nuoto occupato dalle gare regionali in vasca lunga. Nel pomeriggio di sabato la squadra di Faenza ha ricevuto come da calendario della quarta giornata la Rari Nantes Romagna Forlì, che è stata superata con un perentorio 13 a 6.

La classifica del campionato di Promozione dopo 4 giornate: Coopernuoto Carpi e Centro Sub Nuoto Faenza 12 punti; Riccione 6; Sterlino Bologna 2; Rari Nantes Romagna Forlì 1; Valmar Novafeltria 0.

I faentini saranno ospiti sabato 16 giugno della Coopernuoto alla piscina “Campedelli” di Carpi e il giorno dopo, quando scatterà il girone di ritorno, alle 16 saranno di scena a Novafeltria contro la Valmar, battuta all’andata 15 a 11.

Faenza ha ospitato domenica scorsa tre gare della 1^ giornata della Fase Finale del Campionato regionale di pallanuoto per Under 14 con i giovani faentini che hanno affrontato la Sterlino Bologna vincendo 12-11 dopo 10 tiri di rigore, con la partita che alla fine del quarto tempo regolamentare si era conclusa col risultato di 8 a 8. I faentini sono ora attesi all’incontro conclusivo del campionato contro la Penta Modena che si disputerà domenica 13 giugno alle 11 alla piscina “Carmen Longo” presso lo stadio “Dall’Ara” di Bologna e sarà valida per l’assegnazione del nono e del decimo posto della classifica finale.

I maestri della fotografia subacquea sono tornati sabato scorso sui lidi ravennati dove si sono svolte le gare di qualificazione al Campionato italiano 2021 del Centro Sub Nuoto Club 2000 Faenza e del Gruppo Sportivo Sub Delphinus, alle quali hanno partecipato 14 concorrenti. Nel campo di gara presso la diga foranea sul lato nord di Porto Corsini si è disputato il 25° Trofeo Città di Faenza – 3° Memorial Antonio Taroni, a ricordo di uno dei padri delle attività subacquee faentine e istruttore di generazioni di sub. Ad aggiudicarsi la manifestazione è stato l’alfiere del Centro Sub Nuoto Faenza Marco Bollettinari, davanti a Paolo Nencioni (Sub Città di Lucca) e a Stefano Cerbai (Alto Tirreno Macerata). L’altra faentina in gara, per la prima volta a Porto Corsini, Virginia Salzedo, si è classificata 11esima, pagando pegno non conoscendo le caratteristiche del campo di gara, caratterizzato da tempo discreto, acqua torbida al limite della praticabilità e da raffiche di vento. Per le classifiche per tema, nella “pesce” ha vinto Cerbai (Bollettinari 6°, Salzedo 7^), nella “macro” successo di Alessandro Raho della Sub Bogliasco (Bollettinari 2°, Salzedo 11^), mentre nella “grandangolo” si è affermato Nencioni (Bollettinari 2°, Salzedo 13^), il quale ha anche vinto il 3° Memorial Taroni.

Virginia Salzedo è stata invitata ai “Giochi del Mare” in programma a Vasto dal 4 all’8 giugno. Il programma, oltre ai classici beach volley, beach rugby e nuoto pinnato, prevede alcune discipline che hanno avuto in passato uno straordinario gradimento come il tennistavolo e la fotografia subacquea. Assieme al campione italiano Davide Lombroso la Salzedo terrà uno stage promozionale sulla fotografia subacquea, simulando una gara tra loro. Virginia si avvarrà di due modelle del Centro Sub Nuoto Faenza, Giulia Di Domenico e Lucrezia De Mari, entrambe ex-sincronette.

La scorsa fine settimana ha anche visto il ritorno del nuoto in corsia con le atlete e gli atleti allenati da Marco Fregnani impegnati allo Stadio del Nuoto di Riccione nella prima prova delle qualificazioni ai Campionati regionali di Categoria in vasca lunga (CRCVL), alle prese con avversarie e avversari di altre 20 società.

Si sono messi in evidenza: Michele Busa (2001) vincitore nei 50 dorso in 26”70 e 2° nei 100 farfalla, Davide Ranieri (2004) 9° nei 200 stile libero, Nicola Bruschi (2006) 9° nei 200 dorso, Edoardo Franchi (2005) 10° nei 200 farfalla.

In campo femminile hanno brillato le instancabili Sofia Salaroli (2000) 2^ nei 200 rana, 3^ nei 50 rana, 5^ nei 100 rana e 9^ nei 200 misti; Gaia Gionta (2005) 3^ nei 200 rana, 4^ nei 50 rana e 4^ nei 100 rana; Andrea Maltoni (2006) 8^ nei 100 stile libero, 8^ nei 100 dorso e 10^ nei 200 misti. Buone prove anche da Martina Venieri (2003) 5^ nei 400 misti e 8^ nei 200 misti; Giada Minelli (2008) 9^ nei 200 farfalla; Penelope Sangiorgi (2007) 10^ nei 200 dorso e 10^ nei 400 misti.