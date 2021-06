Faenza, Brisighella e Riolo Terme: modifiche alla viabilità per Giro d’Italia Under 23

Venerdì 4 giugno 2021 è previsto il transito della seconda tappa del Giro d’Italia Under 23 nei comuni di Faenza, Brisighella e Riolo Terme. Il percorso della gara interesserà alcune strade che saranno temporaneamente chiuse al transito indicativamente dalle 13.40 alle 15.40.

A Faenza la gara passa per: SS9 Emilia Levante – SS9 via Forlivese – SS9 viale Assirelli – via Batticuccolo – via Argnani – via Ballardini – Ponte Rosso – SP 16 via Don Giovanni Verità – SP16 via Modigliana.

A Brisighella sono interessate: SP16 via Marzeno – SP16 via Scavignano – SP57 via Carla – SP 56 via Canaletta – viale delle Terme – SP302 via Maglioni – SP302 viale De Gasperi – SP23 via Rontana – SP23 via Calbane.

A Riolo Terme, la gara passerà per: SP23 via Limisano – SP 306 via Firenze – SP65 via Gallisterna.