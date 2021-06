Gli atleti di La Neve-Servidei vincono sei match alla riunione regionale di boxe a Ravenna

Conclusa domenica 30 Maggio 2021 la Riunione ravennate indoor di pugilato AOB organizzata dalla società sportiva Ravenna Boxe La Neve-Servidei. Rigorosamente a porte chiuse seguendo i rigidi protocolli federali, si sono disputati dieci match delle categorie Junior, Youth, Elite II serie ed Elite I serie. Venti atleti tra i 16 e i 36 anni si sono sfidati sul ring della palestra dell’Istituto professionale “Olivetti-Callegari”, appartenenti alle provincie di Forlì, Rimini, Bologna, Reggio Emilia e Ravenna.

Alle ore 16 hanno aperto la riunione i giovani debuttanti categoria Juniores al limite dei 60kg, Fabio Spelorzi del Team Musella di Porto Fuori contro il riminese Alessandro Pesaresi della Boxe Santarcangelo che ha vinto il match di misura. Nella categoria Youth 69kg, pareggio tra l’Imolese Michele Fiorentini e il forlivese Francesco Atzori. La società Ravenna Boxe inizia a raccogliere medaglie con la vittoria nella categoria Elite 69kg di Salvatore Fiume su Cristian Giannerini della Regis Bologna entrambi al loro primo match della carriera.

Vittoria negli Elite II 75kg per Cristian Meta di Ravenna su Antonio di Mauro dell’Edera di Forlì. Nella categoria Elite II al limite degli 81kg si impone Bilal Belkheir della Ravenna Boxe sul forlivese dell’Edera Samuele Sintoni. Il giovane diciannovenne Fiore Alberto conquista l’oro battendo Matteo Zheng della Regis Bologna nella categoria Elite II 60kg. Vince per la seconda volta in un torneo ravennate l’atleta di casa Marco Piancastelli sul forlivese Luca Tassinari dell’Edera tra gli Elite II al limite dei 75kg. Il Campione regionale 2021 Imam Bouhouch della Ravenna Boxe si impone in un match equilibrato contro il colosso reggiano Tidiane Check Boundy nella categoria Elite 91kg.

Si deve fermare per infortunio il ravennate Damian Tafa per una ferita al sopracciglio durante la seconda ripresa tra gli Elite senza casco, che consegna la medaglia a Simone Urso della società Regis Bologna. Si chiude la riunione con il pareggio, nella categoria Elite I serie, tra i pugili più esperti del torneo Stefano Lo Giudice della Ravenna Boxe e Nicolò Bertolino della società Sempre Avanti di Bologna.