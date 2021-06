Brunelli (Ravenna FC): nessun contatto con Del Conte per la vendita del Ravenna Calcio

Una cordata guidata da Roberto Del Conte per acquistare il Ravenna Calcio? È tutto falso. Lo dice una nota ufficiale molto netta e dura della società giallorossa, uscita dopo indiscrezioni pubblicate da alcuni organi di stampa.

“Il Ravenna Football Club, in particolare il presidente Brunelli apprende con stupore dagli organi di stampa dell’esistenza di un appuntamento con Roberto Del Conte, quale advisor di una presunta cordata interessata all’acquisto del club, cui lo stesso Brunelli non avrebbe presenziato. È d’obbligo rimarcare che la notizia riportata è priva di alcun fondamento, oltre che lesiva della reputazione professionale del Dott. Brunelli, precisando, inoltre, che il suddetto non ha mai avuto contatti di alcun tipo con il soggetto in questione.”