La Del Duca Grama chiude con una bella vittoria contro il Salsomaggiore

Bel successo della Del Duca Grama, che termina il suo campionato di Eccellenza superando a Castiglione di Ravenna, allo Stadio Sbrighi il Salsomaggiore per 2-0.

Avvio grintoso per giocatori della Del Duca Grama, che al 4′ riescono già a sbloccare la sfida grazie al sigillo di Mancini, abile a freddare il portiere ospite. I parmigiani cercano una reazione ma la truppa di mister Montanari tiene ottimamente il campo, conducendo con manovre accurate i ritmi della gara.

Nella ripresa Panzavolta e soci continuano a controllare il match senza particolari patemi e raddoppiano su rigore con Zoffoli. Al triplice fischio, la Del Duca Grama festeggia un meritato successo, davanti al seppur limitato pubblico amico dello Sbrighi, anche se per l’ultima volta in questa breve stagione, si festeggia anche l’esordio di un nostro 2004 cresciuto nella “cantera”, Alessandro Pitaro. In campo anche Tombetti e Borgini che avevano già esordito in questo campionato.

Domenica turno di riposo, concomitante con la decima e ultima giornata del torneo, per i nostri ragazzi, poi appuntamento all’annata 2021/2022.

DEL DUCA GRAMA: Ruffilli, Panzavolta, Biguzzi, Sankhare, Caidi, Pasini, Merciari, Mazzarini, Nisi, Mancini, Zoffoli. A disp: Fusconi, Krastev, Poggi, Rosti, Tombetti, Caporali, Borgini, Muccioli, Pitaro.

All Montanari.

“Il termine esatto per descrivere questo campionato che per noi si conclude oggi con una bella vittoria – ha dichiarato il presidente Gianni Grandu -.Un immenso grazie a tutti – Si è creato un meraviglioso gruppo che ci ha regalato enormi soddisfazioni. Forza Del Duca Grama!”

“Ora partiamo con i giovanissimi della categoria Juniores che inizieranno da sabato prossimo con un mini campionato interprovinciale e tanti tornei per far divertire i pulcini, esordienti e giovanissimi questa volta allo stadio “P.Martini” del centro sportivo le roveri di Pisignano Cannuzzo – prosegue Grandu -. Si torna finalmente alla normalità e vivere in questo bel mondo sportivo dilettantistico! E’ anche l’occasione per dire “Grazie” a tutti coloro che ci hanno sostenuto, che hanno creduto in noi e in questa società sportiva, ai tanti volontari che si sentono impegnati a supporto dell’attività anche formativa soprattutto dei più giovani, alla Asd Grama di Pisignano Cannuzzo che continua a sostenerci con grande orgoglio e supporto, a tutto lo staff tecnico e ai giocatori, al gruppo dirigente che ha superato una prova difficile come quella della pandemia riuscendo a far vivere questa bellissima disciplina sportiva nonostante le tante e importanti imposizioni dovute al Covid 19. W il l calcio!!”