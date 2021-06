Al Fantini Club di Cervia la “AC Milan Padel Cup” con tante vecchie glorie del diavolo

Domenica 6 giugno si svolgerà la prima edizione della AC Milan Padel Cup, una competizione all’insegna dei valori positivi dello sport, della socialità e del divertimento che terrà il suo debutto presso i campi del Fantini Club di Cervia, nel pieno rispetto delle vigenti norme sulla salute e sicurezza. Protagonisti della manifestazione, sponsorizzata quest’anno da Bioscalin, 8 protagonisti rossoneri: Dida, Serginho, Ganz, Eranio, Zaccardo, Antonini, Budel e Zambrotta che si affronteranno in un torneo all’italiana della disciplina sportiva derivante dal tennis, oggi in continua e rapida ascesa. Ospiti d’eccezione alla cerimonia di premiazione saranno: il Sindaco di Cervia Massimo Medri, Arrigo Sacchi, l’ex campione di tennis Omar Camporese e la leggenda del Milan Sebastiano Rossi.

Sabato 5 giugno, inoltre, sempre sui campi del Fantini Club, si svolgerà un torneo, tutto al femminile, che vedrà sfidarsi sempre 4 coppie di giocatrici tra le quali le mogli di Zaccardo e Antonini, grandi appassionate di questo sport come i rispettivi mariti. Coinvolti nell’organizzazione del torneo anche gli sponsor Puma, che fornirà l’abbigliamento tecnico per la competizione, Technogym che accompagna da più di 30 anni gli atleti e le atlete AC Milan con macchine e tecnologie per l’allenamento di ultima generazione, Head che metterà a disposizione le palline e racchette da gioco e DAZN che manderà in onda uno speciale del torneo.