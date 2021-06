Godo Baseball. Sabato 5 giugno due incontri casalinghi contro il Cervignano Baseball

Si torna sul diamante amico per le nuove sfide di campionato: sabato 5 giugno alle ore 15.30 e 20.30 due incontri contro il Cervignano Baseball A.S.D.

“Ai nostri atleti l’onere di proseguire con impegno la strada intrapresa, senza mai sottovalutare l’avversario, lavorare sugli aspetti positivi mostrati finora e smussare gli angoli delle avversità. Per il pubblico finalmente il piacere di tornare a seguire le partite dal vivo, nel rispetto delle regole imposte dall’art. 5 del D.L. 18/05/2021 n. 65 e cioè fino al limite del 25% della capienza massima dello stadio. Nel nostro caso si parla di 100 spettatori: segnatevi l’appuntamento e non mancate di venire a tifare per i nostri ragazzi. Per tutti gli altri, vicini e lontani, la possibilità di seguire le nostre dirette, sul canale Youtube del Godo Baseball” riporta la nota della società.