Il Team Romagna Judo sul podio nella prima gara post covid

Martedì 1 giugno il team romagna judo alla guida del Maestro Paolo Berretti ( 7 Dan) ha

ricominciato a mettersi in gioco partecipando al palazzetto dello sport di Riozzo, teatro della prima

gara post Covid di Judo, al campionato nazionale Endas ove erano presenti 400 atleti provenienti

da tutta italia.

“Anche se il tutto si è svolto a porte chiuse – scrivono – è comunque stato emozionante poter

seguire la gare in diretta Web Tv e vedere salire sul podio i nostri due atleti juniores , Gabelli

Andrea kg81 ORO e Camerani Francesco kg 73 BRONZO. Grande soddisfazione per il

maestro Paolo Berretti che nonostante questo periodo di covid ha lavorato intensamente e con

costanza col settore agonistico e prenderà parte alla finale i nazionale FIJLKAM a Velletri (RM) il

12 giugno con ben 4 juniors”.

L’asd team romagna judo ha ricominciato l’ attività, nel rispetto dei regolamenti covid, anche col

settore giovani e offre una promozione : CORSO GRATIUTO DI JUDO per ragazzi e ragazze ( nati

dal 2010-al 2007) L’ associazione opera presso la palestra ex enal Via Emaldi Lugo il Lunedì –Mercoledì – Venerdi

dalle 17.00 alle 21.30 con corsi per bambini – ragazzi – agonisti