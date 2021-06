Al Fantini Club si parla di “Ciclismo, simbolo di sport e turismo”

Nuovo appuntamento martedì sera 8 giugno alle ore 21.00 in diretta su Fantini Club. “Ciclismo, simbolo di sport e turismo” è l’argomento di una puntata speciale in cui interverranno grandi personalità sportive e non del ciclismo: Cordiano Dagnoni, presidente federazione italiana ciclismo, Davide Cassani, commissario tecnico nazionale italiana Élite ciclismo maschile, Stefano Rossetti, vice direttore generale vicario Bper banca, Paolo Pistono, marketing sponsorship and event manager Briko.

Insieme a Claudio Fantini si parlerà del mondo del ciclismo, della ripartenza delle gare professionistiche ed amatoriali e delle tante opportunità che il ciclismo genera in un ottica di turismo lento, sostenibile e attento al territorio.

Come di consueto, l’appuntamento è alle ore 21.00, in diretta sulle pagine Facebook@fantiniclub e @dallarivolley, sui canali Youtube Fantini Club e Dallari Volley e sui sitifantiniclub e dallarivolley, dove i video integrali resteranno disponibili anche al termine della diretta. L’evento potrà inoltre essere seguito live anche su OA Sport.

Gli incontri Fantini Club Live sono in collaborazione con Bper Banca e con la Regione Emilia-Romagna.