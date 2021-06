Seconda prova Serie D LD: la Diamante Torelli di Faenza conquista l’oro

Grande soddisfazione per le ginnaste e le allenatrici dell’A.S.D. Diamante Torelli di Faenza che sabato 5 giugno sono scese in pedata per la seconda prova del Campionato Regionale di Serie D LD a Ravenna.

La squadra composta dalle ginnaste agoniste Gori Alessia, Vignoli Martina, Reali Francesca, Zampieri Valentina, Cappelli Margherita e Gulmanelli Elisa ha presentato tre ottimi esercizi conquistando il gradino più alto del podio per una delle gare più importanti della stagione.

Buone le prestazioni anche per le compagne che gareggiavano nella categoria Serie D LB: Canalini Francesca, Costerni Rita e Costerni Gemma. Grande soddisfazione per le allenatrici Negri Michela, Fabbri Melissa e il direttore sportivo Savini Alessandra per il risultato ottenuto, pronte ad affrontare i Campionati Nazionali FGI a Rimini le ultime due settimane di giugno.