Trofeo Città di Ravenna, vince l’equipaggio sloveno Verderber-Cante

Si è tenuta lo scorso weekend, nelle acque di Marina di Ravenna grazie all’organizzazione del Circolo Velico Ravennate, la regata della Classe giovanile 29er “Trofeo Città di Ravenna”. Quasi trenta i velisti partecipanti, provenienti da Italia, Austria e Slovenia: al termine delle quattro prove disputate in due giorni, con brezza stabile da terra di intensità fino a 15 nodi, ad affermarsi al vertice della classifica è stato l’equipaggio sloveno Verderber-Cante, seguito dall’equipaggio misto Gatta-Sampieri. I secondi classificati, portacolori del CN Savio, sono parte integrante del team del Circolo Velico Ravennate dal momento che condividono abitualmente gli allenamenti con la squadra bizantina. Terzo posto per l’equipaggio gardesano Santi-Tuci.

Tra i portacolori del Circolo Velico Ravennate, sesto posto per Pezzilli-Torrioni, e un ottimo settimo per Marzocchi-Babini, seconde nel ranking femminile. L’evento del weekend è servito agli equipaggi anche come warm up in vista della Regata Nazionale 29er che si terrà sempre a Ravenna dall’11 al 13 giugno.

Carlo Mazzini, responsabile sportivo del Circolo Velico Ravennate, ha commentato: “Siamo molto contenti di aver ospitato la Classe 29er, un monotipo molto divertente e spettacolare. A quest’edizione hanno partecipato anche alcuni equipaggi Sloveni e Austriaci, è stato un bel banco di prova per la regata del 11-12-13 giugno con la quale ospiteremo circa 130 velisti nelle nostre acque”.