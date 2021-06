Oltre 1.000 atleti a Cervia e Cesenatico per la 7^ edizione del Torneo Adriasport Summer Cup – 1° Memorial Matteo Paolini

Dall’11 al 13 giugno si svolgerà il Torneo Nazionale regolarmente autorizzato da FIGC SGS organizzato da ADRIASPORT in collaborazione con ASD BAKIA Cesenatico a cui partecipano 65 squadre giovanili tra Allievi U17 nati nel 2004, Allievi U16 2005, Giovanissimi U15 2006, Esordienti U 13 2008, Esordienti U12 2009, Pulcini U11 2010, Pulcini U10 2011 e Primi Calci 2012/13. Tantissime società sportive di settore giovanile provenienti da tutta Italia in rappresentanza di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. L’iniziativa porterà in Romagna oltre 1.500 persone che soggiorneranno negli hotels di Cervia e Cesenatico per 3 giorni generando oltre 4.000 presenze.

Si giocheranno oltre 170 partite negli impianti sportivi Stadio di Cervia, Stadio di Cesenatico e Campi Sportivi Peep Cesenatico, Brian Filippi Pinarella di Cervia, Pol. 2000 Cervia, Castiglione di Ravenna e Cannuceto Cesenatico. Tutto avverrà in massima sicurezza e secondo gli attuali protocolli grazie allo staff di Adriasport: mascherine, autocertificazioni e ingressi contingentati per garantire a tutti i partecipanti il massimo divertimento all’insegna dello sport, di nuove amicizie e del bel calcio nell’accogliente terra di Romagna.

Le competizioni potranno essere seguite sulle pagine Facebook di Adriasport e del Torneo Summer Cup. Inoltre è possibile scaricare anche scaricare l’App Adriasport per seguire in tempo reale le gare del torneo.