Prova superlativa di Randi e Rontini con 3 ori nella trasferta austro-germanica della Nazionale Italiana di arrampicata

Le prime due prove di Coppa Europa di arrampicata disputate in tempi ravvicinati non hanno sorpreso i forti rappresentanti faentini della Carchidio Strocchi, pilastri della Nazionale Giovanile, che sono rimasti concentrati in entrambe. Le cose si sono subito messe bene a Bochum (Germania), con la vittoria di Giulia Randi e il quarto posto di Erica Piscopo e Marco Rontini. A seguire nelle varie categorie, Jacopo Stefani e Alice Strocchi, entrambe seste. Ottima quarta piazza anche per il Ravennate della ASD Istrice Ludovico Borghi, che in attesa della costruzione del muro di Speed a Marina di Ravenna, si allena di regola sulla struttura a Faenza.

Nel seguito a Imst (Austria), il bottino si è ulteriormente rimpinguato coi due ori, ancora di Giulia Randi in un momento di forma davvero eccellente e Marco Rontini. La prima ha condotto una gara relativamente tranquilla grazie all’assenza della squadra francese, mentre Marco se l’è dovuta vedere coi più forti del momento compreso il compagno di nazionale, il Modenese Daniele Balestrazzi incontrato in finale e relegato all’argento. Quinta Erica Piscopo, nono Jacopo Stefani e sesto Ludovico Borghi di Ravenna. Un banale incidente fuori gara, ha purtroppo impedito di migliorare il piazzamento di Bochum ad Alice Strocchi.