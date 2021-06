Due week end di vittorie per il team Sidermec F.lli Vitali

Sono state due domeniche ricche di soddisfazioni per i portacolori del Team Sidermec F.lli Vitali, che vedono ben due atleti sul primo gradino del podio. Arriva per la Sidermec F.lli Vitali il primo successo di stagione, domenica 6 giugno a Treviglio nel 2° “Memorial Nicoli” dove a regalare la vittoria è stata la prepotente volata di Lorenzo Anniballi, riminese al primo anno in categoria juniores, che dopo una accesa gara, nello sprint finale ha battuto abbastanza agevolmente il veneto Florian (Borgo Molino Orselle). Nella volata si è piazzato nella top ten anche il compagno ravennate, Filippo Fiorentini.

Domenica 13 giugno la squadra vede la seconda vittoria in terra romana a Formelle, nel 1° trofeo della città di Formelle, gara valida come campionato regionale Lazio, con il portacolori Francesco Cecchini. Una gara di 113 km suddivisi su 5 giri da poco piu’ di 20 km per poi giungere al traguardo senza un solo metro di pianura, sviluppando un dislivello totale di 1900 m.

Dopo due ore e mezzo di gara a 8 km dal traguardo l’atleta Francesco Cecchini del Team Sidermec F.lli Vitali parte in solitario lasciandosi dietro un gruppo che nulla ha potuto fare per raggiungerlo.

La volata di gruppo vede un altro atleta Sidermec F.lli Vitali piazzarsi in ottava posizione, il ravennate Lorenzo Montanari, e subito fuori dalla top ten in 11° posizione Filippo Fiorentini.