Il ravennate Alan Memishaj (Edera Boxing Gym Ravenna) vince ancora

Alan Memishaj, il giovanissimo Pugile dell’Edera Boxing Gym Ravenna vince ancora, nella giornata di sabato 12 giugno a Reggio Emilia alla manifestazione organizzata dalla Second Out. Memishaj incrocia i guanti con il Lucchese Piccinelli Michele, un giovane atleta che ha alle spalle una carriera nel settore giovanile. Alan, che al suo debutto in casa del giovane Piccinelli, a Lucca, aveva perso con un verdetto discutibile, questa volta era determinato a dimostrare a tutti che la sua prima sconfitta era stata solo “sfortuna”, infatti ha avuto la meglio vincendo nettamente 3 riprese su 3.

Alan Memishaj è un giovane prodigio nel mondo della boxe e, assieme al suo allenatore Dinaro Gesualdo, si impegnano tutti i giorni per raggiungere nuovi obiettivi. Essere stato convocato in nazionale per il suo primo stage di 4 giorni svoltosi a Roseto degli Abruzzi lo scorso mese è stato già un traguardo per entrambi.

Il suo maestro, soddisfatto di questo piccolo guerriero, aggiunge: “Non avevo mai visto un ragazzino così determinato! sono sicuro che Alan raggiungerà i suoi obbiettivi e io sarò sempre al suo fianco. Il prossimo appuntamento sarà il 26 giugno a Livorno, Alan incontrerà il pugile di casa Ceccherini Gabriel”.