Argento e bronzo per Vignoli e Reali della Diamante Torelli di Faenza

Ultima prova del campionato regionale FGI per le ginnaste agoniste della Diamante Torelli. Domenica 13 giugno per la categoria LC Senior 2 le ginnaste Martina Vignoli e Francesca Reali hanno conquistato rispettivamente la medaglia d’argento e la medaglia di bronzo confermandosi così pronte ad affrontare il Campionato Nazionale FGI a Rimini.

Buona gara anche per la loro compagna della categoria Junior Margherita Cappelli che si è conquistata un posto tra le cinque migliori ginnaste in gara. Gli istruttori della Diamante Torelli e il direttore sportivo Alessandra Savini si sono detti molto soddisfatti della stagione sportiva che si sta per chiudere e si preparano, insieme a tutte le proprie ginnaste agoniste ad affrontare le qualificazioni per le finali del Campionato Nazionale FGI alla Ginnastica in Festa di Rimini che si terrà le ultime due settimane di giugno.