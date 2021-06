Cervia. Iron Ciapét, il format di Michelle Hunziker, “raddoppia” e diventa “Iron Bootcamp”

Iron Ciapèt torna sulla Riviera Romagnola e raddoppia, diventando “Iron Bootcamp, il live di Iron Ciapèt”. Il coinvolgente format web di Michelle Hunziker (oltre 1,2 milioni di visualizzazioni), che la scorsa estate con la sua prima edizione del vivo richiamò nell’elegante cornice dell’Adriatic Golf Club di Cervia centinaia di appassionati di fitness, passa da una a due giornate di sessione (venerdì 16 e sabato 17 luglio, a partire dalle 17), con ben 5 personal trainer professionisti sul palco, dj set, tanto cibo genuino proposto da vivaci food truck e e un’area su igiene orale e sport a cura di Oral B (info e biglietti su www.ciaotickets.com).

Sempre benefica la finalità dell’iniziativa: l’intero incasso delle due giornate sarà devoluto a “Doppia Difesa” la Onlus contro ogni forma di violenza e abuso verso le donne fondata quattordici anni fa da Michelle Hunziker e dall’avvocato Giulia Buongiorno.

“Per combattere la violenza sulle donne –sottolinea Michelle Hunziker– ci vuole molta determinazione, unione, voglia di investire sul futuro attraverso le nuove generazioni. Bisogna lavorare sull’autostima e sull’amore per la vita. Tutti questi elementi li troverete nelle due serate che passeremo insieme a fare sport e a mangiare cose buone e genuine del territorio, il tutto condito con intrattenimento e musica. L’Iron Boot Camp it’s the place to be!!!”.

A far bruciare calorie assieme a Hunziker, sul palco antistante il prato del golf club cervese, alternando a ritmo di musica mixata dal vivo esercizi cardio a stimolazione muscolare, ci saranno, oltre a Costanza Pugi e Marco Basso (che hanno partecipato alla prima edizione di Iron Ciapèt) i personal trainer Martina Sergi (specializzata in Vinyasa e Power yoga), Marco Francone (docente di educazione fisica specializzato in allenamento funzionale e preparazione atletica) e Dimitri Lucacich (tecnico della Federazione Italiana Pesistica).

L’iniziativa è promossa da Apt Servizi Emilia Romagna, Comune di Cervia, Cervia Turismo, Adriatic Golf Club Cervia e Oral B. “Un celebre ed affascinante volto dello spettacolo che è una delle più efficaci testimonial della Riviera Romagnola -sottolinea l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini- una divertente occasione per tornare a fare sport, insieme, in una splendida cornice. E ancora, il nostro cibo tipico proposto in modo contemporaneo e una finalità benefica in favore delle donne. Non ci possono essere presupposti migliori per un evento di successo e dalla coinvolgente atmosfera, che già alla sua prima edizione ha dimostrato il suo grande potenziale. Siamo felici di proseguire con Michelle Hunziker il cammino intrapreso lo scorso anno, con un evento che riassume gli elementi forti della vacanza in Romagna: sport e benessere, atmosfere conviviali, musica e full immersion nella natura”.

“Doppia Difesa”, dal 2007 impegno contro discriminazioni, abusi e violenze

Doppia Difesa è una Fondazione Onlus costituita nel 2007 da Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno, con l’obiettivo di aiutare chi ha subìto discriminazioni, abusi e violenze, ma non ha il coraggio, o le capacità, di intraprendere un percorso di denuncia.

“Si tratta -spiegano le fondatrici- soprattutto di donne che spesso non hanno consapevolezza del loro status di vittime, perché vivono in condizioni di isolamento ideologico e/o sociale, nel silenzio oppure nell’indifferenza generale”.

Doppia Difesa svolge una duplice attività: non solo opera per il sostegno e la tutela alle vittime, ma è impegnata anche nella sensibilizzazione e promozione della “tolleranza zero” verso discriminazioni, abusi e violenze.

Doppia Difesa si avvale della collaborazione di operatori, psicologi e avvocati, che si occupano della prima accoglienza, della consulenza e dell’assistenza psicologica e/o legale. La Fondazione si impegna nel sollecitare l’adozione di nuove leggi, o l’evoluzione delle leggi esistenti, per contrastare efficacemente le diverse forme di violenza. Doppia Difesa promuove iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su temi che riguardano discriminazioni, abusi e violenze, anche attraverso cortometraggi e campagne sociali (https://www.doppiadifesa.it/).

Oral B all’“Iron Bootcamp, il live di Iron Ciapèt”

Oral-B, brand leader nel mercato dei prodotti per l’igiene orale, è Main Sponsor di “Iron Bootcamp, il live di Iron Ciapèt”. Ad accogliere gli ospiti all’evento, un’area dedicata firmata Oral-B: uno spazio dove poter scoprire e conoscere tutti i prodotti del brand e approfondire informazioni relative alla salute, all’igiene orale e all’importanza di praticare attività sportiva. Un team di esperti guiderà i partecipanti nella conoscenza della connessione tra la salute del cavo orale e la salute complessiva del corpo, sottolineando i benefici dello sport.

«Siamo orgogliosi di essere al fianco del progetto Iron Ciapèt –commenta Carlo di Bella, Senior Director Oral Care Italia– promosso dalla nostra Brand Ambassador Michelle Hunziker. Far apprezzare sempre più il ruolo positivo dello sport e l’attenzione alla salute orale nella vita delle persone, di tutte le età, sono obiettivi fondamentali per Oral-B. I benefici dello sport sulla salute sono numerosi e coinvolgono non solo il fisico, ma anche l’umore. Questa iniziativa è per Oral-B un’occasione per contribuire alla causa di Doppia Difesa e aiutare le vittime di discriminazioni, abusi e violenze».

L’Adriatic Golf Club di Cervia

L’Adriatic Golf Club di Cervia, nato nel 1984, fa parte del circuito regionale “Emilia Romagna Golf”, che conta 23 campi (tredici a 18 buche, due campi a 27 buche, a Cervia e Formigine di Modena, e otto i campi a 9 buche). Il Club cervese vanta un tracciato di 27 buche che si snoda su un’area di quasi 100 ettari, tra l’antica pineta di Milano marittima e il Mar Adriatico. Tre i percorsi a disposizione: Il rosso, realizzato nel 1986, con nove buche che si sviluppano all’interno di una pineta incontaminata; Il blu, inaugurato l’anno successivo, ricco di ostacoli d’acqua, e il giallo, che mostra un design completamente innovativo, ispirato ai links scozzesi (entrambi di nove buche ciascuno) http://www.golfcervia.com/it/.