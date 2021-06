Il faentino Jacopo Cappelli conquista il pass per Tokyo

Il tiratore paralimpico faentino Jacopo Cappelli, tesserato per il tiro a segno di Bologna, ha conquistato il pass per le Paralimpiadi di Tokyo nella gara di Coppa del Mondo in corso di svolgimento a Lima (Perù) piazzandosi al secondo posto nelle qualificazioni della specialità R1/SH1 (carabina aria compressa m.10) col nuovo record italiano di p.ti 616,6 e col quarto posto nella finale a otto.

Jacopo Cappelli ha ottenuto il quarto posto dietro al coreano Su Wan Kim (249.2), all’ucraino Andrii Doroshenko (246.4) e al russo Andrey Kozhemyakin (222.1).

Altra soddisfazione per Jacopo il giorno precedente con la conquista del settimo posto di finale nella specialità R7/SH1, carabina tre posizioni a 50 metri.