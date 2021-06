Brisighella. Online il nuovo sito ufficiale del Trofeo Bandini

In attesa che sia assegnato l’imminente Trofeo Bandini la storica associazione ha lanciato il nuovo sito ufficiale della manifestazione. Istituito nel 1992 in memoria dell’omonimo pilota, Lorenzo Bandini, il trofeo viene assegnato da sempre a una figura o ad una realtà di spicco del mondo delle Formula 1.

Dal 1992 al 2019 (con due anni di pausa tra il ’93 e il ’95), il Trofeo Bandini è stato assegnato nell’incantevole borgo di Brisighella, città situata in Emilia-Romagna, legata agli anni della giovinezza del compianto pilota Ferrari.

L’ultimo pilota ad aver ricevuto il Trofeo è stato il pilota Alfa Romeo Racing – Ferrari Antonio Giovinazzi, in seno alla squadra dal 2017 (all’epoca Sauber) sebbene abbia debuttato in veste di pilota ufficiale nella stagione 2019.

Sul nuovo sito ufficiale del Trofeo Bandini (www.trofeobandini.it) sarà possibile acculturarsi sulla storia di Lorenzo Bandini, informarsi sulle edizioni sin ora tenute, sull’organico dell’associazione (capitanata dall’inossidabile Francesco Asirelli), visionare le gallery delle precedenti manifestazioni, consultare news e molto altro ancora.