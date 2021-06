Continuano i podi per gli atleti di ARA Ravenna. E’ la volta dei “giavellottisti di Nicola Caravi” che fanno tripletta in gara a Cattolica con Leonardo che lancia 51.91 e fa il personale, 2° posto per Edoardo Duccio e 3° Riccardo Casadio .

Buon risultato anche per Luca Canali cat. promesse con 36.58. In luce anche le allieve Marta Rossi e Carlotta Girarli che si piazza al 16° posto cat. Junior. Ad Ancona, Matteo Montanari 3° sui 100 int e a pari merito col 2°con 6.62 al salto in lungo.

Ai campionati italiani a Grosseto Enrico Montanari con Di Maggio al triplo e’ costretto ad abbandonare la gara e lotta per il podio a causa di un infortunio avvenuto in gara. Chiude comunque al quarto posto avendo piazzato al secondo salto un 15.50, nonostante fosse già dolorante.