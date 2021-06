Campionati italiani 2021 di ciclismo: si corre il 18 e il 20 giugno tra Bellaria Igea Marina, Faenza e Imola

La Regione Emilia-Romagna crede tanto nello sport, e in particolare nel ciclismo, con la sua caratteristiche di narrazione ideali per la promozione del territorio. Da qui tanti grandi eventi, a cui nel 2021 si aggiungono i Campionati italiani di ciclismo su strada Elite Uomini (prof) e a cronometro Elite Uomini, Elite Donne e Junior Donne.

Le gare si svolgeranno venerdì 18 giugno (le cronometro) e domenica 20 giugno 2021 (la gara in linea)e vedranno l’organizzazione del gruppo ExtraGiro, incaricato dalla Federciclismo in accordo con la Lega Ciclismo Professionistico, e con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, APT Servizi EmiliaRomagna e Con.Ami. Per il gruppo ExtraGiro, coordinato da Marco Selleri e Marco Pavarini, l’esperienza tricolore rappresenterà una nuova stimolante tappa del percorso già avviato con il duplice obiettivo di promuovere il territorio e di formare nuove professionalità nel ciclismo. La giovane officina 2.0 di eventi e progetti legati alla bicicletta, nata dall’esperienza del gruppo organizzatore (Nuova Ciclistica Placci 2013 e Communication Clinic) del Giro d’Italia Giovani Under 23, ha già organizzato in soli 21 giorni i Campionati del Mondo di ciclismo Imola-Emilia-Romagna 2020, tanto da guadagnarsi una “medaglia olimpica” per l’organizzazione dal presidente del CIO, Thomas Bach. Un evento che ha dato visibilità internazionale al magnifico territorio emiliano-romagnolo, con riprese televisive che hanno fatto il giro del mondo.

IL PROGRAMMA

La rassegna tricolore 2021 prende il via venerdì 18 giugno, con partenza e arrivo a Faenza per le tre cronometro (Crono Elite Uomini, Crono Elite Donne; Crono Junior Donne). Domenica 20 giugno, la gara in linea Elite Uomini prenderà il via da Bellaria Igea Marina, già sede di partenza recentemente di una tappa del Giro di Romagna per Dante Alighieri, per risalire tutta la Romagna in direzione Faenza, da dove si affronteranno Monticino e Gallisterna per immettersi così nel circuito conclusivo, che si ripeterà quattro volte ricalcando in gran parte il percorso dei Campionati del Mondo vinti a settembre dal francese Alaphilippe. La conclusione sarà a Imola in viale Saffi, vicino alla Rocca Sforzesca. I due percorsi di Mondiali di Imola, 1968 (vittoria di Adorni) e 2020, saranno presto caratterizzati da una segnaletica dedicata come circuito permanente per il ciclismo e il cicloturismo, continuando nella valorizzazione e promozione del territorio attraverso la bicicletta e gli eventi sportivi.

Info sul programma, altimetrie e cronotabelle aggiornati disponibili su www.ci2021.it.

I PERCORSI

VENERDI’ 18 GIUGNO 2021

La cronometro Donne Elite è di 33,3 km con un dislivello di 395 m; dopo il via da Faenza le atlete toccheranno Villagrappa, Terra del Sole, Rocca di Monte Poggiolo (178 m slm), Cima Sabbioni (158 m slm), San Mamante, Santa Lucia, Ponte Rosso e di nuovo Faenza, con l’arrivo in Piazza del Popolo.

La cronometro Donne Juniores è di 15,6 km con un dislivello di 150 m; dopo il via da Faenza le atlete andranno verso via delle Vigne, via Ramona, via Bianzarda di S.Biagio, San Mamante, via San Martino, Ponte Rosso e di nuovo Faenza, con l’arrivo in Piazza del Popolo.

La cronometro Uomini Elite misura 45,7 km e sarà un ottimo test in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Il percorso prevede 570 metri di dislivello. Partenza da Faenza in piazza della Libertà per toccare Villagrappa, Terra del Sole, Rocca di Monte Poggiolo (178 m slm), Cima Sabbioni (158 m slm), San Mamante, Santa Lucia, via Agello (166 m slm), Marzeno, Ponte Rosso e di nuovo Faenza, con l’arrivo in Piazza del Popolo.

DOMENICA 20 GIUGNO 2021

La gara in linea Uomini Elite prenderà il via da Bellaria Igea Marina; 225,9 km da percorrere per un dislivello complessivo di circa 3.600 metri.

Il gruppo risalirà la Romagna passando per Villalta, Matellica, Carpinello, Forlì, Villanova, Faenza prima di affrontare Cima Monticino (280 m slm) che porta a Riolo Terme dove ci si ricongiunge con le strade dei Campionati del Mondo 2020, affrontando così Cima Galisterna (268 m slm), via Sabbioni e ingresso in Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Si transiterà per la prima volta sotto il traguardo che in questa occasione si troverà in viale Saffi a Imola, vicino alla Rocca Sforzesca. Da lì parte il conteggio per gli ultimi quattro giri sul circuito di 31,4 km che in gran parte ricalca il percorso dei Campionati del Mondo 2020: via Bergullo, Cima Mazzolano (137 m slm), Riolo Terme, Cima Galisterna e ritorno in viale Saffi a Imola, per un circuito che misura complessivamente 31,4 km.