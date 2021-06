Ravenna. Ai quarti di finale termina la stagione della Pietro Pezzi

La Pietro Pezzi, alla seconda partecipazione al massimo campionato regionale – il primo portato a termine, considerando lo stop forzato imposto dal Covid nel marzo 2020 – chiude la stagione con un bilancio positivo raggiungendo il secondo turno dei play off, dove però non riesce a tener testa alla più quotata formazione del Basser Ravarino.

I ravennati hanno affrontato la serie C – che a causa della emergenza epidemica ha preso il via solo a febbraio e con un format più snello, ovvero la disputa del solo girone di ritorno – con un organico largamente ringiovanito rispetto all’anno scorso (6 under 19 nella rosa dei quali spesso almeno due nel sestetto), ma questo non ha impedito loro di terminare la regolar-season al secondo posto, solo un punto sotto a San Giovanni in Marigano, grazie ad 8 vittorie ed una sconfitta soltanto.

Il buon piazzamento nel girone ha consentito la qualificazione ai play-off, dove la squadra di Velastri e Saporetti, negli ottavi di finale a Ravenna, ha affrontato e battuto 3-0 San Martino in Rio, ma dove nulla ha potuto nei quarti, uscendo sconfitta 3-0 in terra emiliana.

I tesserarti del sodalizio ravennate, sorto pochi anni fa per ricordare Pietro Pezzi – giovane pallavolista e poliziotto tragicamente scomparso mentre era in servizio – e diventato ben presto la seconda realtà pallavolistica maschile della provincia, si ritroveranno domani sera a Marina di Ravenna presso il bagno MarinAmore per la cena di chiusura del campionato “indoor”, che di fatto sancirà anche l’inizio della stagione estiva, visto che da quest’anno, e per la prima volta, la Pietro Pezzi si impegnerà anche nel beach-volley.

Questi gli atleti scesi in campo nel corso della stagione guidati dall’allenatore Claudio Velastri e dal direttore tecnico Alessio Saporetti: Lorenzo Anconelli, Simone Ballarini, Filippo Brunelli, Matteo Camerani, Alessandro Cardia, Andrea Cerquetti, Matteo Ciccorossi, Ivan Farabegoli, Lorenzo Filippi, Lorenzo Foschini, Michele Gardini, Andrea Giugni, Federico Paolucci, Federico Rambaldi, Marco Sternini.

Serie C (girone C) – classifica finale

San Giovanni in Marignano 24

Pietro Pezzi Ravenna 23

Poggi San Lazzaro 21

Consar Ravenna 18

Involley Conselice15

Bellaria 8

Villafranca Forlì 8

Cesenatico 8

Pontelagoscuro 5

Viserba 5

Serie C – risultati play-off

Ottavi di finale: Pietro Pezzi Ravenna – San Martino in Rio 3-0

Quarti di finale: Basser Ravarino – Pietro Pezzi Ravenna 3-0