Asd Real Fusignano ufficializza i primi due nuovi acquisti della stagione

La Società Asd Real Fusignano è lieta di ufficializzare i primi due nuovi acquisti per la prossima stagione. Marilungo Nicola, classe ‘96, attaccante, ritorna a Fusignano dopo la stagione 2016 dove il Ds Martini l’aveva in precedenza cercato dopo aver vinto il campionato ad Alfonsine e una breve parentesi a Conselice. Conclusa la stagione 2016 entrambe le strade di Martini e di Nicola si divisero da Fusignano, Marilungo nel frattempo fece una stagione al Savio in promozione per poi passare al Bagnacavallo due stagioni, dove fu uno dei protagonisti della vittoria play off per l’accesso in Promozione segnando 8 reti. Nella breve scorsa stagione ha vestito la maglia del Solarolo sempre in Promozione, autore di 1 rete sulle sole 3 partite giocate.

Greco Gian Nicola, classe ‘93 attaccante di Fusignano, anche lui è un gradito ritorno con la maglia nero verde. Con Fusignano ha giocato tre stagioni dove ha vinto un campionato, per poi trasferirsi al Bagnacavallo dove anche lui come Marilungo è stato un protagonista per il salto in Promozione dei bianco rossi segnando ben 17 reti.

Successivamente è rimasto sempre al Bagnacavallo disputando altre due stagioni nel campionato di Promozione. La prossima settimana verranno comunicati altri movimenti e conferme.