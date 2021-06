A OraSì Ravenna il premio Silver di “LNP Pass Fidelity”, assegnato alle società di Serie A2: la dedica ai tifosi

OraSì Basket Ravenna comunica “con grande soddisfazione” di aver ottenuto il premio Silver di “LNP Pass Fidelity”, assegnato alle società di Serie A2 in base al numero di abbonamenti alla piattaforma streaming, alla qualità delle riprese video e del commento tecnico. La società giallorossa, che si è classificata al secondo posto assoluto, dedica questo riconoscimento “ai propri tifosi, che in un anno così difficile hanno saputo trasmettere il loro calore anche lontano dagli spalti. E nel contempo ringrazia Luca Bolognesi e Federico Vecchi, che con la loro cronaca puntuale ed equilibrata hanno accompagnato le gare interne dell’OraSì.”

“Abbiamo vinto questo premio grazie a tutti voi tifosi, che avete dimostrato quanto siete speciali. Grazie per esserci stati e averci fatto sentire la vostra voce. Abbiamo ottenuto un risultato sportivo importante al termine di un lungo inseguimento. E se ai playoff noi siamo andati “ALL IN”, voi lo avete fatto ad inizio stagione, scommettendo sulla squadra, sul gruppo, dimostrando un attaccamento che forse non ha avuto eguali in città. Avete deciso di investire il vostro tempo e la vostra energia nel sostenerci. Avete scelto la strada della passione, siete saliti a bordo ad occhi chiusi, non sapendo cosa sarebbe successo dentro e fuori dal campo. Eravate lì con noi, a lasciare cuore, anima e sudore nei palazzetti di tutta Italia, animati da quella fiducia incrollabile che sta alla base di ogni storia d’amore. ‘Salti tu, salto io’. Perché ognuno di noi ha bisogno di trovare qualcosa su cui contare e in cui credere. Non riusciamo mai a smettere di cercare e di avere la forza di ricominciare, perché in fondo solo l’amore può salvarci davvero. E l’amore per il basket, anche nell’anno più difficile di sempre, ci ha tenuto uniti. E ci ha fatto tagliare questo traguardo insieme. Grazie. Questo premio è vostro”.

Il premio “LNP Pass fidelity” è stato istituito quest’anno per riconoscere i buoni risultati ottenuti dalle società e vuole essere uno stimolo per chi ancora può migliorare lo sviluppo di LNP Pass.

Sono stati assegnati i punteggi alle seguenti voci:

Percentuale degli abbonamenti sottoscritti riferiti alla società in relazione al totale degli abbonamenti

Percentuale degli abbonamenti sottoscritti riferiti alla società in relazione al numero di abitanti

Valore tecnico (qualità riprese, commento…)

Classifica finale

1) UNIERO Forlì premio Gold

2) ORASÌ Ravenna premio Silver

3) TEZENIS Verona premio Silver

4) GEVI Napoli premio Eccellenza

5) ALLIANZ S. Severo premio Eccellenza

6) TOP SECRET Ferrara premio Eccellenza

7) Reale Mutua Torino premio Eccellenza

8) BCC Treviglio menzione

9) Bertram Tortona menzione

10) NOVI PIU’ Casale menzione

11) TRAMEC Cento menzione