Buoni risultati per gli atleti lughesi nel fine settimana

Al trofeo Dallavo a Cles hanno gareggiato nella rappresentativa dell’Emilia Romagna alcuni atleti dell’Atletica Lugo ASD. Ottima gara nei 400 ostacolo per Leonardo Lodolini con il tempo di 57.80 si è aggiudicato il sesto posto. Bel settimo posto nella stessa gara per Francesco Venieri con 58.37. Bene anche Rai Lovepreet nei 1500m con 5.00.02 e dodicesimo posto.

Al meeting di Parma buoni risultati nel martello allieve per Strazzari Giorgia con 42.73m e per Elena Ghini con 41.70m. A Piacenza primato personale per Guia Fattorini nei 400 ostacoli che con il tempo di 1:08.99 si aggiudica il minimo per i campionati italiani allieve.

Il prossimo week end a Rovereto si svolgeranno i campionati italiani assoluti a cui prenderanno parte Rebecca Scardovi nell’eptathlon, Chiara Calgarini nei 400 ostacoli, Valentina Bianchi nei 100 ostacoli, Stefania di Cuonzo nei 100 metri e Marta Morara nel salto in alto.