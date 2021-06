Teodora Torrione è campione provinciale under 15

Teodora Torrione conferma la buona tradizione nelle categorie giovanili e conquista il titolo provinciale under 15 nel torneo organizzato dal Comitato territoriale di Ravenna.

Dopo aver concluso il proprio girone eliminatorio (nel quale erano comprese Academy Manù Benelli, Faenza, Mattei e Master Olimpia) senza perdere neanche un set, nel girone di finale a tre squadre – gare di sola andata tra le vincenti dei rispettivi gironi – le ragazze di Mariagrazia Montevecchi hanno superato con un duplice 3-0 Alfonsine Volley, classificata al 3° posto e Teodora Settore Giovanile (squadra tesserata per la stessa Teodora Torrione, ma dove hanno trovato spazio atlete più giovani con l’obbiettivo di far fare loro esperienza), vittoriosa su Alfonsine e dunque classificata al 2° posto, a sancire una netta supremazia in questa fascia di età.

A conquistare il successo è stato il gruppo che ricalca in larga parte quello che nella scorsa stagione vinse il titolo provinciale nella categoria under 14 (appena pochi giorni prima che tutto il movimento sportivo si fermasse a causa del covid) e che due stagioni fa si laureò campione regionale under 13 in.

Per le ravennati il prossimo appuntamento sarà la gara interna con le parietà della Libertas Forlì in programma a Ravenna questo venerdì; il vincitore del derby romagnolo staccherà il biglietto per la final-four regionale Emilia Romagna di domenica 27 giugno in provincia di Modena.

Queste le ragazze scese in campo: Agnese Benzoni, Sofia Casali, Asia Catalani, Aleksandra Czerwinska, Miriam Kratou, Martina Matrone, Beatrice Ratti, Caterina Ravaioli, Rebecca Romboli, Lucia Trerè e Rossana Zaniboni.