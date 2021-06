Una serata di emozioni per festeggiare la promozione in Serie A1 del Faenza Basket Project E-Work

Tanta emozione e felicità alla serata tutta dedicata all’Asd Faenza Basket Project e-work, la squadra faentina di basket femminile, recentemente promossa in serie A1. Martedì 22 giugno tutta la squadra, insieme a e-work – che in questi anni non ha mai fatto mancare il suo sostegno al team –, all’Amministrazione comunale e a Faventia Sales, ha celebrato questo importante traguardo nel Complesso Ex Salesiani di Faenza.

All’evento erano presenti, oltre a tutta la squadra e allo staff, tra cui l’allenatore Diego Sguaizer, il sindaco di Faenza Massimo Isola, il vicesindaco Andrea Fabbri, l’assessore allo Sport Martina Laghi, la consigliera regionale Manuela Rontini, il presidente di Faenza Basket Project Faenza Mario Fermi e il presidente e amministratore delegato di e-work Paolo Ferrario.

Nel corso della serata non sono mancati i complimenti del sindaco di Faenza Massimo Isola: “Questo risultato è la festa della città, le ragazze hanno scritto la loro storia e lo hanno fatto nel miglior modo possibile. Era un anno difficile, ma tutti hanno sostenuto un obiettivo conquistato passo dopo passo. Sia il pubblico che la città intera hanno dimostrato, anche a distanza, la loro vicinanza”.

Orgoglioso del risultato ottenuto anche il presidente di Faenza Basket Project e-work, Mario Fermi: “Abbiamo costruito una squadra che potesse dare il massimo; alla fine abbiamo decisamente dominato il campionato. È stato un anno bellissimo pur nell’estrema difficoltà, il coronamento di un progetto nato sette anni fa. Un ringraziamento sentito agli sponsor che sono sempre stati al nostro fianco e hanno reso possibile questo traguardo”.

Al fianco di Faenza Basket Project negli ultimi anni c’è sempre stata e-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per grandi aziende e multinazionali. “Siamo fieri e orgogliosi del raggiungimento di quest’importante traguardo – ha detto Paolo Ferrario, amministratore delegato e presidente di e-work -. Dopo ben nove anni, le faentine ritornano nell’olimpo del basket femminile italiano grazie al loro talento e alla loro dedizione. Sono state bravissime, hanno lottato con impegno e coesione. Ringrazio tutti gli sponsor di questo progetto perché il cammino si fa insieme. La squadra, lo staff e la società ci sono”.