Road To Red Bull Wake the City: l’evento spettacolare con i fuoriclasse del wakeboard fa tappa a Ravenna

Ravenna capitale del Wakeboard per un giorno. Lo Starwake Cable Park di Ravenna, centro organizzato per la pratica del wakeboard, sarà infatti il teatro di “Road To Red Bull Wake The City”.

Il 26 giugno a Ravenna ci sarà anche Massimiliano Piffaretti: il fuoriclasse comasco campione del mondo di wakeboard nel 2015 a Cancun e nominato “Rider of the Year” nel 2019 da Alliance Wake. Per Massi il 2019 è stato un anno straordinario con le vittorie del “World Beach Game Champion” e il titolo di Campione Europeo.

Ora il “Piffa” è carico per divertire e divertirsi allo Starwake Cable con i suoi inconfondibili trick ad alto coefficiente di difficoltà: “Il Cable di Ravenna è fighissimo – ha commentato Piffaretti – Ci sono stato tante volte e il lago, oltre ad essere molto bello, è anche vicino al mare. Questo lo rende un posto unico”.

L’evento di Ravenna sarà il secondo appuntamento di anteprima (dopo quello dell’Idroscalo di Milano la scorsa settimana) dell’evento “Red Bull Wake the City”del 4 settembre in programma alla Darsena di Milano. I campioni più forti di questo sport adrenalinico si sfideranno nel cuore di Milano per stupire gli spettatori in una gara all’ultima acrobazia, in un format inedito e creativo: i rider saranno divisi in team da 2 e si esibiranno in coppia.

L’ultima tappa che precede l’appuntamento finale di Milano sarà il 3 luglio al Wakeparadise di Montichiari (BS) e sarà occasione di qualifica per l’evento in Darsena.