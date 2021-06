Faenza. GP Stiria, AlphaTauri fa la danza della pioggia dopo l’ottima qualifica di Gasly e Tsunoda

Sul circuito di Zeltweg, Austria, denominato Red Bull Ring dal 2014 la Formula Uno riparte dopo le forti emozioni provate in Francia la scorsa settimana al Paul Ricard dove, il duello al vertice tra Max Verstappen (Red Bull Honda) e Lewis Hamilton (Mercedes) s’è rinnovato a colpi di sorpassi in pista. Doppio appuntamento tra le Alpi per il Big Circus con la prima gara denominata GP di Stiria, come accaduto lo scorso anno anche se, nel 2020, fu la seconda gara a ricevere tale denominazione.

AlphaTauri Honda ha dimostrato di trovarsi a proprio agio sul velocissimo tracciato austriaco (pista di casa potremmo dire, essendo il team con base a Faenza della galassia Red Bull) realizzando prestazioni molto positive sin dalle prove libere del venerdì. In particolare evidenziamo il secondo tempo di Gasly nelle FP1 alle spalle di Verstappen.

In qualifica capitan Gasly ha siglato il sesto tempo ma guadagnerà una casella in virtù della penalizzazione a Valtteri Bottas (Mercedes), sempre più in bambola in questa fase della stagione. Il discusso giapponese Yuki Tsunoda ha iniziato il weekend nel migliore dei modi concludendo la qualifica ottavo ma, sfortunatamente per lui e per AlphaTauri, sarà arretrato di tre posizioni per aver ostacolato il numero 77 della Mercedes. Il team di Faenza si ritrova per la seconda volta in stagione con le due monoposto in top 10, eguagliando la prestazione rimediata a Baku, in Azerbaijan.

“Penso che la macchina si sia comportata bene questo fine settimana e ho compiuto un deciso passo avanti” -ha dichiarato Tsunoda, molto chiacchierato per le apparizioni negli spot AlphaTauri – Red Bull in occasione della gara austriaca dove ha sfoggiato mise decisamente insolite per lui- Ho iniziato le qualifiche con un approccio più semplice e poi ho gradualmente sviluppato il giro ad ogni sessione. La fase finale non è stata il massimo, ma sono contento di essere approdato in Q3. Purtroppo partirò undicesimo causa penalità, ma essendoci possibilità di pioggia lavorerò con il team per essere pronto a varie soluzioni”.