Lugo. Marcello Casadei torna sulla panchina degli Aviators

Marcello Casadei torna sulla panchina lughese per la prossima stagione. In questa breve intervista le prime parole del coach biancoverde: “Non nascondo che il pensiero di tornare a fare pallacanestro mi è tornato vivo poche settimane fa dopo la parentesi di un anno per dedicare più tempo alla famiglia ed al lavoro. In questo periodo ho comunque dedicato tanto tempo guardando partite e seguendo i vari campionati, restando sempre aggiornato ed informato.

La chiamata da Lugo mi ha fatto molto piacere come la possibilità di poter tornare con gli Aviators, segno anche della stima dell’ambiente e del suo Presidente Giovannini in primis.

Ho accettato volentieri questa nuova opportunità in quanto conosco bene la società dove si lavora molto e si lavora serenamente, senza grilli per la testa e dove ognuno porta la sua dose di entusiasmo con tanta voglia di fare bene.

Per quanto riguarda le prospettive non conta la categoria dove ci posizioneremo ma sarà importante ritrovare un gruppo di lavoro affiatato composto da Aki Zarifi, Gabriele Verdi, Maurizio Pelliconi e Riccardo Pini con i quali sono sicuro di tornare a lavorare in piena sintonia.

Allestiremo una formazione con elementi di esperienza, che siano punto di riferimento anche a livello umano, assieme a giovani del posto e ad altri che arriveranno che dovranno guadagnarsi il minutaggio in campo. Sarà un grandissimo stimolo lavorare con ragazzi molto giovani ed un sicuro motivo di grandi soddisfazioni poterli vedere migliorare, questa infatti una ulteriore motivazione che mi ha riportato a Lugo”.

Casadei conclude poi con un forte auspicio: “nella prossima stagione speriamo poi di poter rivedere tanti tifosi al seguito della squadra a ripopolare con entusiasmo il palazzetto di Lugo dopo questa lunghissima parentesi”.