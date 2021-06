Mentre si avvia alla conclusione il tabellone di 3° è stato sorteggiato il tabellone finale nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia dotato di 1.000 euro di montepremi. Nel contempo è partito il torneo nazionale di 3°, maschile e femminile, il memorial “Mario Cortesi”.

Il n.1 del seeding del torneo Open è il 2.3 emiliano Federico Marchetti, seguito dal 2.4 faentino Noah Perfetti (Tc Faenza), in grandi condizioni di forma, il n.3 è il 2.4 Andrea Calogero (Tc Viserba), seguito dal 2.4 Giacomo Gobbi e dai 2.5 Gianmaria Migliardi e l’imolese Filippo Di Perna (Tc Viserba).

Intanto, come detto, sui campi del Ct Cervia è partito un altro torneo nazionale, il memorial “Mario Cortesi” dotato di 500 euro di montepremi. Nel maschile gli iscritti sono 100 in cima al seeding i 3.1 Stefano Torrisi, Francesco Bellarmino, Sevan Bottari, i giocatori di casa Paolo Mazzavillani ed Enea Castelvetro, a seguire i 3.2 Gian Matteo Zanzi, Domenico Litido e Luca Grandi. Nel femminile (23 al via) le big sono le 3.1 Sonia Pianzi, Chiara Giorgetti ed Evelyn Amati, a seguire le 3.3 Beatrice Proli, Valentina Benini e Lucrezia Vagnini.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttore di gara Andrea Mazzavillani.