Coppa Europa, il ravennate Ludovico Borghi vince a Gaflenz

Successo del ravennate Ludovico Borghi nella terza tappa di Coppe Europa Speed disputatasi in Austria domenica 27 giugno.

Nel centro sportivo Kletterhalle6a di Gaflenz il quindicenne giallorosso, con la maglia della nazionale italiana, ha centrato il colpo grosso superando in semifinale e in finale rispettivamente il polacco Oskar Szalecky e lo spagnolo Fernando Alejo ovvero due dei miglior velocisti al mondo per la categoria Youth B. Con questo successo Borghi balza ai vertici della classifica di Coppa Europa che prevede ancora due tappe, la prima in Belgio e poi l’ultima in Slovacchia.

Buon piazzamento anche per l’altra quindicenne ravennate Alice Strocchi che, reduce da un infortunio che l’ha tenuta ferma per due settimane, ha comunque centrato l’ingresso in semifinale chiudendo poi la gara con un buon quarto posto.