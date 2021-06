Coppa Europa U20: inarrestabile la scalata di Giulia Randi, atleta di punta della Carchidio Strocchi di Faenza

Tre vittorie in tre gare, l’ultima a Innsbruck in Austria, spianano la strada a Giulia Randi verso la conquista della classifica finale di Coppa Europa Giovanile d’Arrampicata Speed. Mancano ancora due prove, ma la possibilità di uno scarto rappresenta un vantaggio che, conoscendo Giulia, sicuramente non vorrà sfruttare facendo calcoli preventivi per continuare a dare il massimo.

Nella stessa manifestazione, anche il ravennate Ludovico Borghi, targato ASD Istrice Ravenna, sale sul più alto gradino del podio nella categoria dei più giovani, l’U16M, sbloccandosi così anche nelle competizioni internazionali.

Tra i portacolori della Carchidio Strocchi, bene anche Alice Strocchi, quarta dopo aver fatto segnare il secondo miglior tempo in qualifica.

Si fermano agli scontri diretti Marco Rontini, Eica Piscopo e Jacopo Stefani.

“A Innsbruck – sottolineano dalla squadra faentina – si disputava anche la gara senior, dove Giulia sta muovendo i primi passi verso la prossima stagione, quando uscirà dalle giovanili. A fermarla, una scivolata negli ottavi quando era nettamente avanti. Ancora troppa emozione nel trovarsi al cospetto dei mostri sacri della velocità, ma il tempo è sicuramente dalla sua parte”.