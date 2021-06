Il Baseball Godo si prepara ad affrontare la sfida dei play off. Il presidente Naldoni entusiasta della squadra

Il Baseball Godo si è qualificato ai play off, un grande risultato, perseguito da tutta la squadra con impegno e tenacia. Lo annuncia trionfalmente il presidente, Carlo Naldoni, che afferma entusiasta: “Faccio tantissimi complimenti ai nostri ragazzi che erano, sono e rimangono fra le migliori 8 squadre del baseball italiano. Ci hanno assicurato la serie A anche per la prossima stagione. Bravissimi ragazzi, tutti, compresi i giovani della franchigia col Ravenna, la Bizantina: siamo molto contenti ed orgogliosi di voi”.

La sfida dei play off non sarà certo una passeggiata per i giocatori ravennati: se la dovranno vedere con Nettuno, S. Marino e Macerata, essendo stati inseriti nel girone più difficile dei due in programma.

“In bocca al lupo, fatevi onore – aggiunge il presidente -. Chiedo a tutti, tifosi, volontari, dirigenti, appassionati, simpatizzanti di stringersi attorno alla squadra e di sostenerla fino alla fine, qualunque sia il risultato. Sono certo che ognuno ci metterà tutto il proprio impegno, esprimendo al massimo le proprie migliori qualità per onorare, una volta di più, il baseball, che ci vede protagonisti nella massima serie da 30 anni ininterrottamente”.

“Mi passano davanti agli occhi tante immagini di questi 30 anni – chiude Naldoni -, una per tutte, il volto sorridente di Bill”, riferendosi a Bill Holmberg, indimenticato campione della squadra locale, scomparso prematuramente a novembre 2020 a causa di una malattia contro la quale stava combattendo da tempo. “Grazie Bill, Grazie ragazzi, Forza ragazzi, forza Godo!!! In bocca al lupo, fategliela sudare a tutti”.